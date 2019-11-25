الكشف عن جهاز يختبر 13 نوعاً من السرطان بقطرة دم واحدة

2019/11/25 | 15:30

اخبار السعودية )- أعلنت شركة توشيبا اليابانية تطوير جهاز لفحص الدم يتيح رصد أنواع متعددة من مرض السرطان بدقة 99 في المائة في غضون ساعات فقط.ووفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم (الاثنين)، جاء تطوير هذه التقنية كثمرة للتعاون بين شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان.وقال علماء توشيبا إن الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية.وأضافوا أنه يستطيع رصد 13 نوعا من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس، والمعدة، والثدي.

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