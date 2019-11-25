رفض تجديد رخصة «أوبر» في لندن بداعي «تهديد سلامة الركاب»

2019/11/25 | 16:32

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة النقل البريطانية، اليوم (الاثنين)، عدم تجديد رخصة العمل لشركة «أوبر» للنقل في لندن نظراً «لوجود انتهاكات تعرض سلامة الركاب في خطر»، فيما قالت الشركة إنها ستطعن على القرار وستقدم استئنافاً.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس الأميركية، يحق لـ«أوبر» التقدم بطعن على القرار خلال 21 يوماً، ويمكنها ممارسة عملها خلال عملية الاستئناف، رغم أن رخصتها ستنتهي اليوم.

وقالت هيئة النقل البريطانية إنها ليست واثقة من عدم ظهور مثل تلك القضايا المتعلقة بالسلامة في المستقبل، لهذا لا تتوفر في «أوبر» الشروط المناسبة لامتلاك الرخصة.

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