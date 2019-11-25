سرقة مجوهرات أثرية بقيمة مليار دولار من متحف ألماني

2019/11/25 | 16:32

اخبار السعودية )- سُرقت مجوهرات أثرية تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار من متحف «القبو الأخضر» (غرونيس غيفولبه) بألمانيا بعد تعرضه للاقتحام صباح اليوم (الاثنين).ووفقاً لصحيفة «مترو» البريطانية، فقد أكدت الشرطة الألمانية أن اللصوص استهدفوا غرفة الكنوز في المتحف الواقع بمدينة دريسدن، وتمكنوا من سرقة مجوهرات بقيمة 850 مليون جنيه إسترليني (أكثر من مليار دولار)، وذلك بعد أن قاموا بفصل الكهرباء عن المتحف في الساعة الخامسة صباحاً.وتقوم الشرطة حالياً بتطويق المكان للتوصل إلى أي دليل قد يقودها للجناة.

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