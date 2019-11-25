2019/11/25 | 17:19

اخبار السعودية )- حرق محتجون عراقيون منزل أحد النواب العراقيين في سومر وسط الناصرية جنوب البلاد.وأظهر مقطع فيديو، ألسنة النيران تشتعل في منزل عضو مجلس النواب السابق عن حزب الدعوة خالد الأسدي، فيما يغطي الدخان الكثيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. محتجون عراقيون يحرقون منزل نائب في الناصرية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. محتجون عراقيون يحرقون منزل نائب في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).