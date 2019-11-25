الإيزيدية إيمان عباس من قبضة «داعش» إلى الدفاع عن حقوق الناجين في العراق

2019/11/25 | 18:05

اخبار السعودية )- اختبرت إيمان عباس في أعوامها الـ18 أكثر مما كان يفترض بالحياة أن تمليه عليها، فالشابة الإيزيدية كانت «سبية» لدى تنظيم «داعش»، قبل أن تنجو وتنتقل للدفاع عن حقوق الناجين من المعاناة في شمال العراق.

تقول إيمان بصوتها الخافت لوكالة الصحافة الفرنسية في منزل ذويها المتواضع في مخيم شاريا للنازحين في دهوك بإقليم كردستان: «نظراً لما مررت به، لا أعتبر نفسي مراهقة».

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