موجة سخرية من إلغاء ملكة بريطانيا حفل عيد ميلاد الأمير أندرو الـ60

2019/11/25 | 18:05

اخبار السعودية )- ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، اليوم (الاثنين)، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من قرار ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث إلغاء حفل عيد ميلاد ابنها الثاني الأمير أندرو الـ60 إثر حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الذي أثار جدلا بشأن علاقته برجل الأعمال الأميركي المنتحر والمتهم بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.وكان الأمير أندرو سئل، خلال الحوار، عن اتهامات سيدة له بأنه أجبرها على ممارسة الجنس معه وهي مراهقة تبلغ من العمر 17 عاماً و«محتجزة لأغراض جنسية» من جانب إبستين.

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