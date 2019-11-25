الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت مستويات قياسية العام الماضي

2019/11/25 | 18:36

اخبار السعودية )- قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف اليوم (الاثنين) إن مستويات الغازات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي وصلت إلى مستويات قياسية العام الماضي.وأشارت المنظمة إلى أنه منذ 1990.ارتفع تأثير الانبعاثات الغازية بنسبة 43 في المائة، وفقاً لتقرير المنظمة الذي صدر قبل أسبوع من بدء مؤتمر التغير المناخي الأممي في مدريد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس: «لا توجد أي دلالة على التباطؤ، فما بالك بالتراجع، في تركيزات الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، رغم جميع الالتزامات المتعلقة باتفاقية باريس للتغير المناخي».

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