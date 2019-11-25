الشرطة الأوروبية تعطّل خوادم إنترنت لتنظيم «داعش»

2019/11/25 | 18:36

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة «بلجا» للأنباء اليوم (الاثنين) أن ممثلي الادعاء العام في بلجيكا عطلوا الكثير من خوادم الإنترنت التي يستخدمها تنظيم «داعش» ألإرهابي، وأغلقوا عدداً كبيراً من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تديرها ذراعه الإخبارية في عملية قادتها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).ونقلت «بلجا» عن إريك فان دير سيبت المتحدث باسم الادعاء العام قوله: «تمكنا من غلق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية».

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