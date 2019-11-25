إسرائيل تطرد مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش»

2019/11/25 | 20:09

اخبار السعودية )- يدخل قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الدولة العبرية.وينفي الأميركي عمر شاكر الاتهامات ويتهم بدوره الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة.

وشاكر هو أول شخص يُطرد من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل إليها.

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