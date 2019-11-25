«الأونروا» تواجه «أقسى أزمة مالية» منذ نشأتها بعجز بلغ 332 مليون دولار

2019/11/25 | 20:09

اخبار السعودية )- أعلن القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان سوندرز، اليوم (الاثنين)، أن الوكالة تواجه «أقسى أزمة مالية» منذ نشأتها، مؤكداً أن العجز في ميزانيتها بلغ 332 مليون دولار.

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