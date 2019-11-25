تقارير: مقتل معارض إيراني بالرصاص في إسطنبول

2019/11/25 | 20:40

اخبار السعودية )- قُتل إيراني كان يدير موقعاً معارضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالرصاص في وقت سابق هذا الشهر في إسطنبول، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم (الاثنين).

وقُتل مسعود مولوي الذي يُعتقد أنه في منتصف الثلاثينات من العمر، عندما كان يسير مع أحد الأصدقاء في حي شيشلي بإسطنبول، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق وكالة «ديميرورين» التركية للأنباء.



وعُثر على ظروف رصاصات في مكان الحادث.



وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها وكالة «إخلاص» للأنباء، ما تبدو أنها لحظة القتل.

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