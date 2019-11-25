أستراليا تحقق في عملية صينية للتسلل إلى البرلمان من خلال نائب جاسوس

2019/11/25 | 20:40

اخبار السعودية )- وصفت أستراليا، اليوم (الاثنين)، اتهامات يحقق فيها جهاز استخباراتها ونفتها بكين، بشأن عملية صينية مُفترضة لانتخاب رجل أعمال نائباً في البرلمان الفيدرالي بغية تحويله إلى جاسوس، بالـ«مقلقة».واعتبر رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون أن الاتهامات المتعلقة بأحد عناصر حزبه الليبرالي بو تجاو الذي عُثر عليه ميتاً في مارس (آذار) في غرفة فندق صغير، «مقلقة ومزعجة للغاية».وصرّح موريسون للصحافة: «أستراليا ليست ساذجة أمام التهديدات التي تواجهها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

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