إيران ترفض حكماً قضائياً أميركياً لمصلحة صحافي كان مسجوناً لديها

2019/11/25 | 22:13

اخبار السعودية )- رفضت إيران، اليوم (الاثنين)، حكماً قضائياً أميركياً يأمرها بدفع 180 مليون دولار لمراسل «واشنطن بوست» جيسون رضايان، الذي أمضى سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتهمة التجسس عام 2014.وأُفرج عن رضايان في يناير (كانون الثاني) 2016، مقابل الإفراج عن سبعة إيرانيين كانوا مسجونين في الولايات المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.والجمعة، أمرت محكمة أميركية إيران بدفع تعويضات عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها رضايان خلال 18 شهراً من الاحتجاز.

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