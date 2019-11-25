مجلس الأمن يدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات في لبنان

2019/11/25 | 22:13

اخبار السعودية )- دعا مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره اليوم (الإثنين) إلى الحفاظ على «الطابع السلمي للاحتجاجات» في لبنان بعد هجمات لأنصار حزب الله وحركة أمل الليلة الماضية.

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