«العفو الدولية»: 143 قتيلاً على الأقل في احتجاجات إيران

2019/11/25 | 23:15

اخبار السعودية )- أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم (الاثنين)، أن 143 متظاهراً على الأقل قُتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر (تشرين الثاني).وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه «وفقاً لتقارير موثوق بها (...) القتلى 143 شخصاً على الأقل.لقد نجمت الوفيات بشكل كامل تقريباً عن استخدام الأسلحة النارية».وكان علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني، قد توعد أمس (الأحد)، بالرد على قادة الاحتجاجات ضد قرار زيادة أسعار الوقود «بما يتناسب مع الوحشية التي ارتكبوها»، واصفاً إياهم بـ«مرتزقة».

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