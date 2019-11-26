العراق.. تحذيرات من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين

2019/11/25 | 23:31

اخبار السعودية )- طلبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كون أن الاعتداء على

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