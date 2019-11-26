إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

2019/11/26 | 00:16

اخبار السعودية )- أكدت وحدة تامتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الاثنين)، إطلاق صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، وفقاً صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».وأضافت الوحدة أن الصاروخ سقط في ما يبدو في مكان مفتوح في منطقة إشكول، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.ولم تذكر ما إذا كان سقوط الصاروخ قد أسفر عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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