مناقشات لتعزيز التحالفات الدولية في مواجهة التهديدات البحرية

2019/11/26 | 00:16

اخبار السعودية )- يبحث خبراء وقياديون عسكريون ومدنيون، خلال الملتقى السعودي البحري الدولي، الذي انطلقت أعماله في الرياض أول من أمس، في دور التحالفات العسكرية في تأمين حرية الملاحة البحرية وأبعادها الجيوسياسية والاستراتيجية.وشكلت التحالفات الدولية التي وُلدت أخيراً، ومنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمراقبة مياه الخليج العربي، والتحالف الأوروبي لقيادة تحالف بحري لمراقبة التحركات في مياه الخليج، مناسبة لنقاشات بين المشاركين على هامش الملتقى.

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