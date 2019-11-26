قادة الشرطة في دول الشرق الأوسط يناقشون تعزيز التعاون في مراكش

2019/11/26 | 01:18

اخبار السعودية )- قال المدير المركزي للشرطة القضائية في المغرب محمد الدخيسي إن أهمية التعاون الأمني الإقليمي والدولي برزت منذ أمد بعيد لدى المؤسسة الأمنية المغربية، في ظل عولمة الأنشطة الإجرامية، وفي خضم ما أفرزته ظاهرة الإرهاب والتطرف، إذ لم يعد بالإمكان حصر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية ومكافحة الأشكال الجديدة للجريمة داخل الحدود الوطنية، مما يفرض تعاوناً أمنياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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