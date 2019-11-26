هجوم أنصار «الثنائي الشيعي» على المتظاهرين يعمّق أزمة لبنان

2019/11/26 | 02:20

اخبار السعودية )- عمّق هجوم مناصري «الثنائي الشيعي» على المتظاهرين، وسط بيروت، الليلة قبل الماضية، الأزمة اللبنانية، في ظل تعثّر المباحثات السياسية للاتفاق على تشكيل حكومة.

وفيما لم يصدر أي بيان عن «حزب الله» أو «حركة أمل»، ينفي علاقتهما بالشبان الذين هاجموا المتظاهرين، باشرت الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها في الإشكالات التي نتج عنها إصابة عدد كبير من العسكريين والمدنيين، وتحطيم سيارات ومحال تجارية، والاعتداء على الآمنين وترويعهم.

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