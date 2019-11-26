2019/11/26 | 02:20

اخبار السعودية )- كشفت مصادر إيرانية مسؤولة تفاصيل جديدة حول تورط طهران في الهجوم على منشآت «أرامكو» جنوب السعودية منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي؛ بما فيها 5 اجتماعات حضر أحدها المرشد علي خامنئي.

ونسبت وكالة «رويترز» إلى هؤلاء المسؤولين الإيرانيين أن التخطيط للهجمات بدأ في مايو (أيار) الماضي، خلال اجتماع حضرته قيادات عليا في «الحرس الثوري» بحث كيفية معاقبة الولايات المتحدة على انسحابها من الاتفاق النووي وعودتها إلى فرض عقوبات اقتصادية على إيران.



وخاطب أحد كبار القادة الحاضرين قائلاً: «آن أوان إشهار سيوفنا وتلقينهم درساً».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي شارك في اجتماعات استهداف أرامكو) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي شارك في اجتماعات استهداف أرامكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).