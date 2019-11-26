2019/11/26 | 07:47

اخبار السعودية )- شهدت عدة مناطق عراقية، ليل الاثنين، تجدداً للاشتباكات، ما أوقع عدداً من الجرحى بين صفوف المحتجين، فضلاً عن تسجيل حالات اختناق عدة وإصابات بين صفوف رجال الأمن بقنابل مولوتوف، بحسب ما أكد الدفاع المدني

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