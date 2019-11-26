«فوكس سبورتس» تقرر إيقاف فان باستن بسبب تحية نازية

2019/11/26 | 11:38

اخبار السعودية )- قررت قناة «فوكس سبورتس» إيقاف ماركو فان باستن مهاجم هولندا السابق والذي يعمل محللا تلفزيونيا بالشبكة الرياضية بسبب تحية نازية.وهتف اللاعب السابق البالغ عمره 55 عاما بعبارة نازية تعني بالألمانية «يحيا النصر» في النسخة الهولندية من المحطة الرياضية الشهيرة بعد مقابلة مع مدرب ألماني يوم الأحد.واعتذر فان باستن خلال البرنامج، بينما قالت فوكس في بيان أمس (الاثنين) إن التعليق الذي صدر عن فان باستن «غير لائق» وقررت إيقاف الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات حتى السابع من ديسمبر (كانون الأول).

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