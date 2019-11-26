غوتيريش سيحاول إحياء المفاوضات لتوحيد قبرص

2019/11/26 | 11:38

اخبار السعودية )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقته على السعي إلى عقد سلسلة جديدة من المحادثات غير الرسمية مع زعيمي قبرص، بعد اجتماع في برلين حول مصير الجزيرة المقسمة.والتقى غوتيريش، أمس (الإثنين)، الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي في العاصمة الألمانية لإجراء محادثات «ثلاثية غير رسمية» بعثت الأمل في زخم جديد لإحياء محادثات السلام المتوقفة في البلاد منذ فترة طويلة.

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