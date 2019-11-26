مسؤول أميركي يندد بقتل واختطاف المتظاهرين في العراق

2019/11/26 | 12:26

اخبار السعودية )- أعلنت السفارة الأميركية في العراق، الاثنين، عبر تغريدة في تويتر، أن نائب وزير الدفاع الأميركي جون رود، زار بغداد وأربيل لبحث التعاون الأمني الأميركي في المنطقة، ودور الولايات المتحدة في التحالف لهزيمة

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