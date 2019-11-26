روسيا وتركيا قد توقعان على عقد جديد بشأن «إس 400» في 2020

2019/11/26 | 12:40

اخبار السعودية )- تعتزم روسيا التوقيع على عقد جديد مع تركيا لتزويدها بمنظومة «إس 400» الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل وذلك حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر ميخيف رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة اليوم (الثلاثاء).وقال ميخيف «نأمل أن نوقع العقد في النصف الأول من 2020».وأطلقت تركيا أمس التجارب على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، رغم الاعتراضات الأميركية ومطالبة واشنطن لأنقرة بالتخلي عنها لعدم توافقها مع النظام الدفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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