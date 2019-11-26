مطعم طاقمه يعاني من «متلازمة داون»... الأفضل في بروكسل

2019/11/26 | 12:40

اخبار السعودية )- أصبح مطعم «65 دوغري» في بروكسل الأفضل تقييماً في المدينة، وذلك بفضل فيض من الإشادات بموظفيه الذين يعاني معظمهم من «متلازمة داون»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وحصل المطعم، وهو جزء من مشروع دمج اجتماعي، على المركز الأول من بين أكثر من ألفي مطعم أدرجوا بقائمة موقع «تريب أدفيزور».

وقالت النادلة ماري صوفي لامارش المصابة بمتلازمة داون: «الزبائن هنا لرؤيتنا وتذوق جو المطعم وفن الطهي...



إن هذا يمثل كثيراً من الضغط.



ونحن فخورون بأنفسنا».

وأسس «65 دوغري» أربعة من أصحاب الأعمال لهم خلفيات في الطهي والرعاية الاجتماعية.

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