زلزال بقوة 6.4 درجة يهز ألبانيا... وسقوط 4 قتلى

2019/11/26 | 13:11

اخبار السعودية )- ضرب زلزال شدته 6.4 درجة، ألبانيا، فجر اليوم (الثلاثاء)، مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، فيما أعلنت السلطات مقتل أربعة أشخاص وإصابة 150 آخرين بجروح طفيفة.وقالت وزارة الدفاع إن رجلا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين بينما تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص آخرين من تحت أنقاض في تومان بشمال تيرانا وفي مدينة دوريس الساحلية.وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

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