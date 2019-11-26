«المالية» السعودية تعلن إقفال صكوك نوفمبر بحجم إصدار 1.4 مليار ريال

2019/11/26 | 13:11

اخبار السعودية )- أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.

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