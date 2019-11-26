تركيا: أوامر بتوقيف 168 شخصاً في إطار الحملة ضد شبكة غولن

2019/11/26 | 14:43

اخبار السعودية )- أمرت السلطات التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتوقيف 168 شخصاً، منهم أفراد من الجيش، للاشتباه بصلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.

وشنّت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن، المقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصاً.



وما زالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول إنه أمر باعتقال مدنيَّين و52 من أفراد الجيش، بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل وضابط في الخدمة برتبة لفتنانت كولونيل، واثنان برتبة ميجر طردهما الجيش.

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