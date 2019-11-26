تعرّف على أفضل 10 شركات طيران لعام 2020

2019/11/26 | 14:43

اخبار السعودية )- حصدت شركة طيران «إير نيوزيلندا» لقب أفضل شركة طيران لعام 2020، وفقاً لشركة «إيرلاين ريتينغز»، وهي وكالة تصنف سلامة الطيران، ومقرها أستراليا.

وتقول الشركة إن الأداء الذي حققته «إير نيوزيلندا» في تسجيل الأرقام القياسية والابتكارات، ناهيك بسجل السلامة وتحفيز الموظفين، يستحق الفوز بهذا اللقب، وفقاً لتقرير نشره موقع شبكة «سي إن إن».

واستعادت شركة «إير نيوزيلندا» المركز الأول من الخطوط الجوية السنغافورية التي فازت العام الماضي، وتعدّ هذه المرة السادسة التي ينال فيها الطيران النيوزيلندي هذا اللقب.

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