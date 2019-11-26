دراسة تربط بين تلوث الهواء وخطر الإصابة بالعمى

2019/11/26 | 16:16

اخبار السعودية )- ربطت دراسة علمية جديدة تلوث الهواء بحالة مرضية تسبب العمى، وفقاً لتقرير نشره موقع «الإندبندنت» البريطاني.وبحث العلماء في اختبارات الرؤية التي أجريت على أكثر من 111 ألف شخص في جميع أنحاء بريطانيا بين عامي 2006 و2010.ونتائج مرجعية ضد مستويات تلوث الهواء في أحيائهم.وخلص الباحثون من كلية لندن الجامعية ومستشفى مورفيلدز للعيون إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تحتوي على كميات عالية من الجسيمات الدقيقة كانوا أكثر عرضة بنسبة 6 في المائة على الأقل للإصابة بالغلوكوما مقارنة بهؤلاء الذين يقطنون بالمناطق الأقل تلوثاً.

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