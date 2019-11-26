جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية

2019/11/26 | 16:16

اخبار السعودية )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، اليوم (الثلاثاء)، جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحافي اليوم، إن «سيارة مفخخة انفجرت في شارع السياسية وسط مدينة عفرين، ما تسبب بجرح ثمانية أشخاص على الأقل بالإضافة لأضرار مادية في مكان الانفجار».

على صعيد آخر، بدأت مئات العائلات المهجّرة بالعودة إلى منازلها في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي.

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