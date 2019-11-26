إصابة مصور خلال احتجاجات جنوب العراق.. دماء وجروح بليغة

2019/11/26 | 17:36

اخبار السعودية )- أظهر فيديو إصابة مصور قناة عراقية خلال إشكال مع قوات مكافحة الشغب في جنوب العراق.وكان فريق من "قناة دجلة" في مدينة السماوة في محافظة المثنى يغطي الأحداث بالقرب من مديرية تربية المحافظة، حيث تدور

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