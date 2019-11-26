إزالة كلية وزنها 7.4 كيلوغرام من جسد رجل هندي

2019/11/26 | 17:49

اخبار السعودية )- أزال جراحون كلية ضخمة وزنها 7.4 كيلوغرام، أي ما يقارب وزن طفلين حديثي الولادة أو وزن كرة بولينغ، من جسد أحد المرضى بالهند.وتعتبر هذه الكلية واحدة من أكبر الكلى حجما التي تمت إزالتها من أي إنسان، ويبلغ طولها ما يقارب 45 سنتيميترا.ويبلغ وزن الكلية الطبيعية 120 إلى 150 غراما تقريبا وطولها 12 سنتيمترا، حسب صحيفة «ايفينج ستاندرد» البريطانية.وكان المريض البالغ من العمر 56 عاماً يعاني من حالة مرضية تهدد حياته، وتسمى «الكلية المتعددة الأكياس»، والتي تسبب تضخم حجم الكلى.

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