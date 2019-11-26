2019/11/26 | 17:49

اخبار السعودية )- قال مسؤولون في متحف وشرطة درسدن، إن لصوصاً سرقوا في ساعة مبكرة من صباح أمس (الاثنين) ثلاث مجموعات «لا تقدر بثمن» من الألماس والياقوت والزمرد تعود لأوائل القرن الثامن عشر من متحف في شرق ألمانيا.

وأظهرت لقطات كاميرا أمنية رجلين يقتحمان متحف «‬القبو الأخضر» في قصر درسدن عبر نافذة، ثم حطموا بعدها ثلاث خزائن عرض وأخذوا مجموعات المجوهرات التي كانت محفوظة فيها‬، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... لصوص يسرقون مجوهرات «لا تقدر بثمن» من متحف ألماني) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... لصوص يسرقون مجوهرات «لا تقدر بثمن» من متحف ألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).