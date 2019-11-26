الدنمارك تسقط الجنسية عن مواطنَين التحقا بـ «داعش»

2019/11/26 | 18:20

اخبار السعودية )- أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم (الثلاثاء)، إسقاط جنسية اثنين من مواطنيها بسبب التحاقهما للقتال في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج في بيان: «تم اتخاذ قرارين بإسقاط الجنسية بسبب سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدولة».

وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط، عن متطرفين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر، لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاماً يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبامرأة.

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