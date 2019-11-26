«فيسبوك» طوّر «سراً» تطبيقاً للتعرف على وجوه المستخدمين

2019/11/26 | 18:20

اخبار السعودية )- يتعرض موقع «فيسبوك» مجدداً لانتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، حيث قام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي باختبار تطبيق التعرف على الوجه على موظفيه بطريقة «سرية»، حسبما نقل موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وباستخدام تقنية التعرف على الوجه، تمكنت الشركة من التعرف على مستخدمين من خلال توجيه كاميرا هاتف ذكي إليهم.

وأُفيد بأن التطبيق قد تم توقيفه، لكن التكنولوجيا كانت قادرة على رفع الملف الشخصي لمستخدمي «فيسبوك» الذين فعَّلوا تقنية التعرف على الوجه بصفحاتهم الخاصة.

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