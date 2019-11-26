رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض بعد انتهاك المجال الجوي لواشنطن

2019/11/26 | 19:53

اخبار السعودية )- أفادت تقارير إخبارية أميركية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض بعد فرضه في وقت سابق، اليوم (الثلاثاء)، في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأميركية واشنطن.كان المجال الجوي فوق واشنطن قد تعرض للانتهاك، مما تسبب في إغلاق البيت الأبيض أمنياً في الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفقاً لقناة «إن بي سي» الأميركية.

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