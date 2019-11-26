توتر في ذي قار بالعراق.. تعطيل الدراسة وفتح تحقيق فوري

2019/11/26 | 20:42

اخبار السعودية )- أعلن محافظ ذي قار جنوب العراق، عادل الدخيلي، الثلاثاء، عن تعطيل المدارس غدا وبعد غد بسبب التوتر في المحافظة.وشكل لجنة تحقيق فورية بشأن الاعتداء على المتظاهرين في شركة النفط، ووجه أيضاً بنقل قوات

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