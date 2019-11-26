«Quid Pro Quo».... عبارة لاتينية قد تعزل رئيس أميركا

2019/11/26 | 20:55

اخبار السعودية )- «Quid Pro Quo»، «الشيء مقابل الشيء»، هي عبارة لاتينية تكررت على لسان الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس والمعلقين السياسيين مئات المرات خلال الأسابيع الماضية.يستند إليها البعض لدعم طرح عزل الرئيس دونالد ترمب، فيما يرى البعض الآخر استخدامها مناورة سياسية بحتة.فما معنى هذه العبارة التي تعود إلى مئات السنين؟ وما الجدل حولها؟

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