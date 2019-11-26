دراسة: أسعار «الجمعة السوداء» ليست دائماً الأفضل

2019/11/26 | 20:55

اخبار السعودية )- الجمعة السوداء أو «بلاك فرايدي» هو اليوم الذي يأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة مباشرةً وعادةً ما يكون في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، ويُعد بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، ويقوم أغلب المتاجر في هذا اليوم بتقديم عروض وخصومات كبيرة للمستهلكين.ولكن هل تكون الخصومات والأسعار أفضل فعلاً في هذا اليوم؟وجدت دراسة استقصائية نشرتها شبكة «سي إن إن» الأميركية اليوم (الثلاثاء)، وشملت 83 منتجاً في المملكة المتحدة، أن 95% من هذه المنتجات كانت متاحة بنفس السعر الذي عُرضت به يوم «الجمعة السوداء» أو أرخص خلال الأشهر الستة التي تلت هذا اليوم.

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