2019/11/26 | 21:44

اخبار السعودية )- قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون، مساء الثلاثاء، بثلاثة تفجيرات منفصلة في العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر طبية وأمنية.كما أوضحت المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 في حي الشعب شمال العاصمة بسبب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 قتلى و15 جريحاً بـ3 انفجارات تهز بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 قتلى و15 جريحاً بـ3 انفجارات تهز بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).