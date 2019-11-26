بومبيو: أميركا ستواصل العقوبات على الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان

2019/11/26 | 21:56

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة ستواصل العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً أن الولايات المتحدة تلقت ما يقرب من 20 ألف رسالة من إيرانيين بخصوص هذه الانتهاكات.

وقال بومبيو للصحافيين: «تلقينا حتى الآن قرابة 20 ألف رسالة وتسجيلات مصورة وصوراً وإخطارات عن انتهاكات من النظام...



ونأمل استمرار إرسالها (تلك المواد) لنا...



سنواصل فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

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