«عاشوا الجحيم»... إطلاق سراح 3 أميركيين بعد سجنهم 36 عاماً «زوراً»

2019/11/26 | 22:58

اخبار السعودية )- أطلقت السلطات الأميركية (الاثنين) سراح 3 رجال من مدينة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند، بعدما أمضوا 36 عاماً في السجن، إثر إعلان السلطات أنهم أُدينوا «زوراً» بجريمة قتل طالب في المرحلة المتوسطة عام 1983.ومُنح «ألفريد شيستنت» و«رانسوم واتكينز» و«أندرو ستيوارت» أمراً بالبراءة بعد إدانتهم، وقال شيستنت عن تجربته في السجن: «كان هذا جحيماً...كانت حياة بائسة»، حسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.وكان المتهمون وقت توقيفهم في عمر يناهز السادسة عشرة من العمر، أما الآن فهم رجال في أوائل الخمسينات من العمر، ولم يسبق لاثنين منهم على الأقل قيادة السيارة قط من قبل.

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