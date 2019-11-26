مقتل اثنين من المتظاهرين في العراق مع استمرار أعمال العنف

2019/11/26 | 22:58

اخبار السعودية )- قُتل متظاهران اليوم (الثلاثاء) في كربلاء، ووسط بغداد الذي بات يشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي، بينما تصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن جنوب العراق إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور.

وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، يُطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها «فاسدة».



كما يهاجم متظاهرون إيران متهمين إياها بالتدخل بالشؤون الداخلية للبلد، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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