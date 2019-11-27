العراق.. خراطيم مياه وقنابل غاز لتفريق محتجين في النجف

2019/11/27 | 00:19

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية"، مساء الثلاثاء، عن استخدام قوات الأمن العراقية خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في شارع أبو صخير قرب مدينة العلم في محافظة النجف جنوب البلاد.كما لفتت إلى وجود أنباء

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