الحريري خارج السباق والكرة في ملعب عون

2019/11/27 | 02:04

اخبار السعودية )- رمى رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، حاسما قراره بعدم قبول ترؤس الحكومة المقبلة متمسكاً بما سماها «قاعدة ليس أنا بل أحد آخر».وقال الحريري في بيان إن «حالة الإنكار المزمن بدت كأنها تتخذ من مقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في مناوراتها ورفضها الإصغاء إلى مطالب الناس المحقة»، رافضاً تحميله مسؤولية تأخير التأليف.

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