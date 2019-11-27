داريا غارقة في الدمار «في انتظار الضباط الإيرانيين»

2019/11/27 | 02:04

اخبار السعودية )- بخلاف ما تروجه الحكومة السورية عن السماح بعودة الأهالي إلى مناطق داريا وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، لا تزال معظم أحياء المدينة شبه فارغة من البشر وغارقة في دمار هائل بعد ثلاث سنوات على عودتها إلى سلطة دمشق.

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