مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في النجف وبابل

2019/11/27 | 07:33

اخبار السعودية )- أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، مساء الثلاثاء، عن استخدام قوات الأمن العراقية خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في شارع أبوصخير قرب مدينة العلم في محافظة النجف جنوب البلاد.كما لفتت إلى

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